Resita a pierdut la Metaloglobus

RESIEsA - CSM Resita a cedat sambata, 26 octombrie, scor 0-1, cu Metaloglobus Bucuresti, intr-un joc din etapa a XI-a disputat pe stadionul din Clinceni! Metaloglobus a marcat golul victoriei in minutul 22 prin Serges Ekollo, dupa ce a primit o pasa in careu de la Zakir!Rosso-nerii, cu mai multe probleme de lot, n-au gasit drumul spre gol, chiar daca Stoican a introdus in teren in repriza a doua mai multi jucatori ofensivi. Chiar la ultima faza a meciului a urcat in careul advers si portarul ... citește toată știrea