Resita castiga inca trei proiecte noi

RESITA - Cetatea de foc incepe anul 2023 in forta: 60,3 milioane lei, finantare aprobata prin PNRR. Este vorba despre proiecte aprobate de Ministerul Dezvoltarii in cadrul componentei "Valul renovarii"!Cu acesti bani vor fi reabilitate blocurile cuprinse in loturile nr. 6, 7 si 13. Concret, este vorba despre blocul nr. 35 de pe Bd. Revolutia din Decembrie in cadrul lotului 6, investitie de 2,68 milioane lei, blocurile nr. 2A si 4 de pe Bd. Republicii, valoare 38,19 milioane lei, si blocul nr. ... citeste toata stirea