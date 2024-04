Resita, conectata la drumurile de mare viteza

RESIEsA - Consiliul Local a aprobat deocamdata incheierea unui protocol vizand studiul de fezabilitate!Proiectul de investitii ce se doreste a fi realizat in comun de UAT Municipiul Resita, UAT Judetul Caras-Severin si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) poarta denumirea "Elaborare studiu de fezabilitate investitii *Drum TransRegio Resita-Caransebes-DX2(profil1+1)*. In acelasi parteneriat, conform HCL aprobate joi, proiectul ar urma sa fie promovat in vederea ... citește toată știrea