RESITA - 3 iulie, data neoficiala a nasterii siderurgiei romanesti, a fost sarbatorita ca de obicei, prin munca!Cu siguranta, 1771 a ramas in istoria locala pentru ca in 3 iulie au fost aprinse doua furnale si nu pentru petrecerea de dupa eveniment. In cei 252 de ani ce au urmat, simbolica data a fost marcata de cele mai multe ori la fel: un scurt si sobru ceremonial, inceput cand cu o rugaciune, cand cu lozinci mobilizatoare, dupa care oamenii s-au reintors la munca. Mai putin furnalistii ... citeste toata stirea