Resita distribuie ajutoarele alimentare POAD

RESIEsA - Municipalitatea resiteana distribuie cea de-a V-a transa a ajutoarelor alimentare in cadrul programului POAD. Distribuirea ajutoarelor se realizeaza la Directia de Asistenta Sociala Resita, cu sediul in Piata Republicii, nr. 44, de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 12.00!Intr-o prima etapa, pana in 23 ianuarie 2023, sunt distribuite ajutoarele in cadrul POAD 2018- 2021, pachete cu ajutoare alimentare, Transa 5, pentru familiile si persoanele singure beneficiare de venit minim ... citeste toata stirea