Resita face economii cu... plante!

RESIEsA - Una din temele de discutie ale consultarii publice organizate de Primaria Resita marti dupa-amiaza s-a concentrat pe startul lucrarilor de reabilitare a spatiilor verzi, care au inceput in zona Govandari, inclusiv in apropierea traseelor de tramvai!Plantele alese pentru acest proiect fac parte dintr-o paleta care necesita udare doar in faza initiala, cand se fixeaza in sol. Dupa aceasta etapa, plantele nu mai necesita udare sau taieri regulate, reducand astfel semnificativ costurile ... citește toată știrea