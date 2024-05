Resita inseamna Amenajare, Utilitati si Responsabilitate

RESIEsA - Numele meu este BOGDAN GAITA si sunt cel mai tanar candidat in cursa pentru Primaria municipiului nostru. Imi doresc sa aduc o viziune noua si plina de energie in administratia locala.Avand radacini adanc infipte in comunitatea din Resita, mai precis in cartierul Moroasa, am avut privilegiul sa cresc intr-un mediu ce mi-a modelat caracterul si m-a indrumat spre valorile care ma definesc astazi. Educatia mea a inceput pe bancile Scolii Generale nr. 2, continuand cu studii la Colegiul ... citește toată știrea