Resita invata lectii UNESCO de dezvoltare sustenabila

RESIEsA - Resedinta judetului a gazduit o reuniune de lucru pentru a analiza oportunitatile de colaborare in cadrul retelei globale UNESCO a oraselor care invata. Capitala Banatului Montan face parte, inca din 1 septembrie 2022, din UNESCO Global Network of Learning Cities, o retea internationala orientata spre politici publice, menita sa ofere inspiratie, know-how si bune practici. Reteaua cuprinde, in total, peste 350 de orase din 79 de tari din intreaga lume!La intrunirea organizata pe ... citește toată știrea