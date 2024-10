Resita, mecanicul-sef al hidroenergeticii romanesti, s-a intors la lucru

RESIEsA - Pentru sustinerea contractelor deja semnate de UCMH cu Hidroelectrica, urmeaza a fi derulat si un ambitios program de retehnologizare!Zilele trecute a ajuns la Portile de Fier I, cu un transport agabaritic, rotorul reconditionat al uneia dintre turbinele celei mai mari hidrocentrale din tara. Lucrarile, considerate a fi unele de mentenanta, au fost executate in Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice (UCMH), societatea infiintata in primavara acestui an de Hidroelectrica SA in ... citește toată știrea