Resita, oras-resedinta de calitate

RESITA - Conform City Index 2024, un barometru de performanta urbana, ne aflam pe primul loc in ceea ce priveste "amprenta verde", cat si la valoarea fondurilor UE atrase in ultimi 5 ani!Despre "amprenta verde a orasului" am mai scris la finele lunii mai, atunci cand a fost publicat un prim extras din City Index 2024, un studiu care analizeaza si consolideaza date pentru toate municipiile resedinta de judet din tara, realizat de Institutul pentru Orase Vizionare, specializat in strategie, ... citește toată știrea