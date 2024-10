Resita pe cale sa devina "smart"

RESIEsA - Municipiul a fost selectat pentru finantare in cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatica!Ioan Popa, primarul municipiului, a anuntat, in cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatica, organizat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Hub-ul M100, ca municipiul Resita a fost selectat pentru a face parte dintre cele zece orase din Romania care vor primi finantare pentru a deveni neutre din punct de vedere climatic pana in 2035."La Forumul pentru Neutralitate ... citește toată știrea