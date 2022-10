Resita si Caransebes inca nu au bugetat bani pentru casari de masini

CARAS-SEVERIN - Prima editie a programului "Rabla Local", prin care cetatenii isi vor putea casa masinile mai vechi de 15 ani in schimbul unui voucher de 3.000 de lei, va incepe la jumatatea lunii octombrie!Programul va fi lansat in premiera in contextul in care Romania are obligatia, prin PNRR, sa caseze pana in anul 2026 un numar de 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani. Este un program adresat cetatenilor care doresc sa caseze masini, dar nu neaparat sa-si achizitioneze una noua. ... citeste toata stirea