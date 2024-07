Resita, un important punct de referinta de pe Via Transilvanica

CARAS-SEVERIN - Membrii si voluntarii Asociatiei Tasuleasa Social se afla zilele acestea la Resita pentru reconfigurarea unor rute de pe Via Transilvanica. De asemenea, se continua si lucrarile de mentenanta pe Terra Banatica!Dupa deplasarea pe teren facuta la Resita si Valiug de la sfarsitul lunii iunie, echipa Asociatiei Tasuleasa Social se afla din nou in Banatul Montan pentru unele modificari ale traseului Via Transilvanica. Totodata, se vor executa si lucrari de mentenanta pe Terra ... citește toată știrea