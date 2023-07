RESIEsA - Transport in comun la mai putin de 5 minute de majoritatea resitenilor. Este vorba despre statiile transportului in comun, iar dupa implementarea proiectelor aflate in derulare, 77% dintre resiteni vor beneficia de aceasta facilitate!Cei de la ADR Vest vorbesc despre transformarea Resitei cu ajutorul fondurilor europene: "Capitala Banatului Montan va avea un sistem de transport public modern, cu ajutorul mai multor proiecte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020. ... citeste toata stirea