RESIEsA - Nu e o gluma si nici afacere ilegala, ci un proiect votat in recenta sedinta de consiliu local. Proiectul se refera la gasirea unei locatii unde sa fie depozitata masa vegetala rezultata din ingrijirea spatiilor verzi. Ulterior, se doreste valorificarea masei vegetale in doua moduri diferite!"O parte va fi transformata in biomasa. Adica vom toca masa vegetala si ne vom lua instalatie de biomasa care sa produca energie termica si energie electrica. Partea ramasa va fi transformata in ... citeste toata stirea