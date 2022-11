Resita vrea consortiu pentru educatie

RESIEsA - 17 milioane de euro din PNRR, investiti in infrastructura si alte 4 in dotari pe doua hectare de teren din Mociur. Locatia se afla intre viitorul mall si parcul industrial, zona unde vor fi construite un pod rutier si cateva poduri pietonale. Investitia pe cele doua hectare se vrea realizata in cadrul consortiului pe care primaria vrea sa-l faca impreuna cu universitatea din Cluj!"Exista buget pe fonduri europene pentru realizarea in tara a zece asemenea campusuri de scoala duala ... citeste toata stirea