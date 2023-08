RESIEsA - Viitorul parc fotovoltaic ar putea genera curent gratuit pentru primarie si ieftin pentru cetateni. Am retinut asta din declaratiile pe care primarul Ioan Popa le-a facut cu referire la parcul fotovoltaic pe care primaria vrea sa-l amenajeze pe 30 de hectare de teren in apropierea fostei IMR!Ghidul de finantare este deja in dezbatere si se pare ca luna viitoare se deschide axa de finantare. Primaria Resita asteapta momentul cu avizul tehnic de racordare in buzunar pentru parcul pe ... citeste toata stirea