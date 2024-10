Resitean arestat pentru furt de bijuterii

RESIEsA - Politisti de la Politia Municipiului Resita, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la adresa unui barbat de 39 de ani, din Resita, banuit ca in 8 septembrie si 16 octombrie 2024, ar fi sustras mai multe bunuri din locuintele a doua persoane din Resita!Potrivit IPJ Caras-Severin, in urma activitatilor desfasurate, politistii au ... citește toată știrea