Resitean de 18 ani, arestat pentru talharie

CARANSEBES - Potrivit anchetatorilor, ar fi impins o femeie de 80 de ani, pe strada C.D. Loga din Caransebes, ziua in amiaza mare. Femeia a cazut la pamant, tanarul furandu-i plasa de rafie in care avea doua paini, portofelul cu bani si documente!Tanarul resitean de 18 ani, banuit de savarsirea infractiunii de talharie, a fost prezentat astazi, 21 ianuarie, Judecatoriei Caransebes, care a dispus arestarea sa preventiva.Potrivit Politiei judetului, vineri, in jurul orei 10.40, dupa ce au ... citeste toata stirea