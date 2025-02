Resitean in galeria de onoare a romanilor americani

RESIEsA - In onoarea matematicianului Ciprian Foias, nascut la Resita, americanii vor decerna anual un premiu care ii va purta numele!Ambasada Statelor Unite la Bucuresti si-a completat galeria de onoare a romanilor americani, promovand figura unui matematician resitean, emigrat peste Ocean. "Ciprian Foias a fost un matematician romano-american de renume, apreciat pentru contributiile sale inovatoare in teoria operatorilor. Nascut in Resita, a studiat matematica la Universitatea din Bucuresti, ... citește toată știrea