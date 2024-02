Resitean pagubit de 290.000 de lei, la oferta

RESIEsA - Omul a crezut intr-o oferta de investitii de pe Facebook, si-a instalat pe telefon o aplicatie care le-a permis faptasilor sa faca transferuri bancare neautorizate din contul victimei!Ofertele de neratat, primite de cele mai multe ori in folderul SPAM al casutei de mail, se dovedesc pe cat de false, pe atat de periculoase. Iar in ultimele zile, pe Facebook, au aparut campanii "deepfake", in care presedintele, premierul sau chiar vedete de televiziune promovau fel de fel de ... citește toată știrea