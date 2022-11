Resitean retinut pentru furtul a 100.000 de euro

RESIEsA - Trei perchezitii domiciliare au fost puse in executare marti dimineata, de politistii de la Investigatii Criminale, coordonati de un procuror resitean, emise de Judecatoria Resita intr-un dosar de furt, fiind vorba despre suma de 100.000 de euro, bani sustrasi dintr-o locuinta din municipiu!Fapta a fost sesizata in cursul lunii august a acestui an, iar in urma perchezitiilor a fost gasita si indisponibilizata o suma importanta de bani, precum si o arma neletala supusa autorizarii, ... citeste toata stirea