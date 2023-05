RESIEsA - Un barbat de 35 de ani, banuit de sustragerea a 3 celulare, a fost retinut de politistii resiteni. Victima va primi deocamdata doar unul dintre telefoane!"Cel in cauza este banuit ca miercuri, 3 mai, in jurul orei 10, ar fi sustras doua telefoane mobile, intr-un magazin situat pe bulevardul Republicii din Resita, iar in aceeasi zi, in jurul orei 15.00, profitand de neatentia persoanei vatamate, ar fi sustras un alt telefon mobil din geanta acesteia, in timp ce persoana se afla la ... citeste toata stirea