Resiteni, vin Rusaliile! Cum puteti sa va relaxati!

RESIEsA - Toti putem profita de weekend-ul prelungit de Rusalii si de vremea care ne alunga din case. Asa ca va puteti relaxa in aer liber alegand locuri precum La Sura sau Lacul Doman!La Sura este deja o locatie arhicunoscuta pentru resiteni unde, in cadru natural, puteti face baie in Lacul Secu, va puteti delecta cu mici, bere si voie buna, oferite de localul din zona.Lacul Doman este o alta destinatie aleasa de multi resiteni. Situat la doar doi kilometri de centrul Resitei, Lacul Doman ... citește toată știrea