Resitenii, invitati la dezbatere si vot

RESIEsA - Tema o reprezinta proiectele declarate eligibile in cadrul editiei pilot a Programului de Bugetare Participativa. Termenul limita pana la care cele 9 proiecte aflate in dezbatere pot fi votate este 15 februarie 2024, reaminteste Primaria Municipiului!Cele 4 proiecte inscrise la categoria "Mobilitate" sunt urmatoarele (cu precizarea bugetului): Incursiune in transportul in comun la Resita - 100.000 lei; Limitarea traficului pe o perioada scurta pentru pietoni - 50.000 lei; Prelungire ... citește toată știrea