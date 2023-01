RESIEsA - Primaria a lansat consultarea publica in privinta proiectelor de regenerare urbana a zonelor aflate in apropierea liniilor de cale ferata din oras. In parteneriat cu UrbanizeHub Romania, a fost lansat un prim chestionar prin care se doreste identificarea principalelor probleme din zona strazii Progresului si stabilirea prioritatilor de interventie in acest ... citeste toata stirea