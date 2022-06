Respecta-te, deci vino la teatru!

RESIEsA - Este dictonul Teatrului de Arta din Deva, cu care regizorul Mihai Panaitescu invita publicul la primul sau spectacol pe care-l pune in scena la Resita. "Contractii" isi are premiera duminica seara de la ora 19:00, aducandu-le pe scena pe Cezara Cretu, Ioana Dobrea si Rusalina Bona. "E cool sa fii cult", afirma managerul teatrului resitean, Gabriel Ionescu invitand astfel spectatorii in sala!"Contractii", un spectacol dur despre felul cum corporatistii isi dezumanizeaza angajatii. ... citeste toata stirea