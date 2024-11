Respingem categoric orice partid sau candidat care promoveaza scoaterea Romaniei din UE si NATO!

CARAS-SEVERIN - Asta a declarat Diana Loreta Paun, candidat PNL pentru Senat, in contextul alegerilor parlamentare care urmeaza si a subliniat prioritatile partidului si responsabilitatea sa fata de cetateni. Aceasta a evidentiat necesitatea reconstructiei increderii oamenilor in Partidul National Liberal si reafirmarea Romaniei pe linia democratiei si a eficientei in toate domeniile!"Avem o responsabilitate fata de romani in alegerile de duminica. Vrem sa eliminam risipa si sa facem ordine ... citește toată știrea