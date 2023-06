CARAS-SEVERIN - Echipamentele pentru oxigenoterapie conduc in clasamentul dispozitivelor medicale decontate de CJAS, spune medicul sef al institutiei, Laurentiu Martuica!In ultimii ani a crescut semnificativ numarul persoanelor din judet ale caror afectiuni sunt insotite de insuficienta respiratorie cronica si care, in consecinta, solicita si primesc dispozitive medicale pentru oxigenoterapie. Doar in cursul acestui an, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) a decontat 1.316 de astfel ... citeste toata stirea