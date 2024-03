Restaurarea Scolii Pittner, tot mai aproape de final

RESITA - Viitorul centrul expozitional si cultural de pe strada Furnalelor se afla intr-un stadiu avansat al lucrarilor. Peste 5 milioane de lei sunt investiti in restaurarea Scolii Pittner din municipiul Resita!Vesti bune vin de pe santierul de restaurare a Scolii Pittner! Lucrarile de reabilitare pentru monumentul istoric situat pe strada Furnalelor se afla in momentul de fata intr-un stadiu foarte avansat. Constructorul a montat deja ferestrele, iar in curand se va monta si tabla pe ... citește toată știrea