Retinut dupa ce si-a cautat nevasta in casa vecinei

MEHADIA - Barbatul de 47 de ani din Mehadia, care incalcase ordinul de protectie, este acum cercetat si pentru violarea domiciliului vecinei!"Miercuri, 24 aprilie, politistii din statiunea Baile Herculane au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat de 47 de ani, din Mehadia, pe numele caruia era emis un ordin de protectie provizoriu, acesta avand interdictia de a se apropia de locuinta familiei. In aceeasi zi, la ora 18.45, barbatul in cauza ar fi patruns fara drept, in ... citește toată știrea