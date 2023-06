RESIEsA - Resitenii vor parcare si magazin la Trandafirul, loc de joaca si parc cu alei in Moroasa. Am aflat asta dintr-o postare a primariei dupa centralizarea optiunilor formulate de cetateni in cadrul intalnirilor cu reprezentantii autoritatilor!Recent, primarul Ioan Popa s-a aflat la fata locului, prilej cu care oamenii au completat chestionare in care au scris ce vor in zona lor. Iar dorinta lor va sta la baza amenajarii celor doua zone."La Piata Trandafirul terenul va fi salubrizat, ... citeste toata stirea