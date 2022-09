Rezervatia Balta Nera, in mainile elevilor

SOCOL - GEC Nera sensibilizeaza autoritatile responsabile cu protectia si conservarea naturii!Recent, zona de protectie integrala Balta Nera - Dunare a fost supusa unor actiuni de ecologizare, monitorizare a starii factorilor de mediu si promovare a ecoturismului in zona. Actiunea a fost organizata de GEC Nera, in cooperare cu Liceul Tehnologic "Clisura Dunarii" din Moldova Noua si TVR Timisoara. Informatiile pe care cei 15 elevi le-au colectat in cadrul fiselor de monitorizare vor fi ... citeste toata stirea