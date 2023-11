CARANSEBES - Cristian Brecica, erou si in episodul "Exclusiv in Romania" filmat in Esara Gugulanilor!Cel mai bine cunosti o zona prin oamenii ei si daca poti sa vezi locurile de sus e cu atat mai interesant. Asa a inceput calatoria echipei de la TVR 1 pe Muntele Mic, impreuna cu salvamontistul voluntar Cristian Brecica. Alaturi de catelusa Vreni, formeaza prima unitate canina de Salvamont care a fost brevetata in tara, dovedind astfel ca Romania poate avea caini de cautare si salvare valorosi. ... citeste toata stirea