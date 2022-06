Roata istoriei, semn de neuitare

RESIEsA - Ceea ce vedem in aceasta imagine este o roata de tren produsa de combinatul resitean in anii '70-'80. A fost amplasata in fata Bibliotecii Germane "Alexander Tietz" pentru marca astfel cei 150 de ani care au trecut de la fabricarea la Resita a primei locomotive cu abur!Dezvelirea a fost facuta de catre Madalina Chiosa, viceprimarul Resitei, Romulus Ioan, directorul TMK Artrom Resita si Andrei Balbarau, fondator al Muzeului Cineastului Amator.Resita a devenit si ajuns cea de astazi ... citeste toata stirea