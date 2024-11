Romanii din diaspora au inceput sa voteze

MAPAMOND - Incepand de astazi, vineri, 22 noiembrie 2024, pentru romanii din diaspora au inceput alegerile prezidentiale. Avem 950 de sectii de vot in toata lumea!Romanii din diaspora au demonstrat de-a lungul timpului o implicare activa in viata politica a tarii, participand la proteste si manifestari pentru a convinge autoritatile romane sa asigure dreptul de a vota in conditii corespunzatoare. Guvernul Romaniei prin Ministerul Afacerilor Externe asigura in acest an un numar suficient de ... citește toată știrea