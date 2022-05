Romeo Dunca a avut ideea ridicarii unui spital nou la Bozovici

BOZOVICI - Asta in urma unei vizite pe care a facut-o anul trecut in zona. In urma acelei vizite, l-a convins si pe George Dancea sa sprijine Primaria Bozovici cu plata studiului de fezabilitate pentru noul spital. In lucru, sub coordonarea Consiliului Judetean, sunt si SF-urile pentru ambulatorii noi la Anina si Baile Herculane!Dupa cum ati putut citi pe CAON, omul de afaceri George Dancea, originar din Rudaria, a platit SF-ul pentru un nou spital la Bozovici. Este un prim pas foarte ... citeste toata stirea