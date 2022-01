"Romeo Dunca a dat spaga! Cum poate fi omul asta presedinte al Consiliului Judetean?!"

Modul in care si-a construit afacerea de pe Muntele Mic, dar si oamenii cu dosare penale pe care i-a adus in Consiliului Judetean nu-i dau dreptul lui Romeo Dunca sa-i faca pe altii hoti, mai ales nejustificat, spune Adrian Torma intr-un atac dezlantuit la presedinte.Fostul primar de la Moldova Noua nu mai are niciun fel de rabdare cu un Romeo Dunca tot mai depasit de situatie, dar in acelasi timp tot mai agresiv la adresa celor care nu-i impartasesc ideile. "Domnia sa e ocupat cu Muntele Mic ... citeste toata stirea