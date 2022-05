"Romeo Dunca a incercat sa imi ofere 10.000 de euro pentru acordarea unor terenuri!"

Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin are explicatii halucinante pentru cabana pe care a construit-o ilegal intr-o arie protejata din Muntii Banatului! Ar fi ridicat-o in baza unei intelegeri verbale cu cei pe care i-a mituit!Cu sentinta definitiva a instantei in fata, care arata ca a construit profund ilegal si il obliga de vreo doi ani sa demoleze cabana din masivul Brusturu, Romeo Dunca gaseste tot felul de explicatii pentru care ar fi incalcat legea si pentru care astazi nu ... citeste toata stirea