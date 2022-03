"Romeo Dunca este un bun administrator, un om cinstit! Nu stiu daca veti mai intalni pe cineva in Romania ca el!"

Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin este un adevarat model pentru si printre politicienii din ziua de astazi, Banatul de Munte urmand sa aiba numai de castigat in urma managementului de succes al acestuia!Romeo Dunca a devenit liberalul carasean cu cele mai multe procente in preferintele electoratului. Cel putin asta spun sondajele de opinie facute in localitatile judetului unde urmeaza sa aiba loc alegeri. Pentru presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, aprecierea de care se ... citeste toata stirea