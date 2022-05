Romeo Dunca, facut sah-mat de Remus Rof!

Propus de primarii PNL la conducerea ADI "Intercom Deseuri" Caras-Severin, Romeo Dunca a pierdut astazi in fata lui Remus Rof.Primarul Dognecei, Remus Rof, a fost reales in functia de presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Intercom Deseuri" Caras-Severin, dupa ce o sentinta a Curtii de Apel Timisoara a anulat alegerile din iulie anul trecut si a obligat la reluarea acestora. In consecinta, astazi, in sala de sedinte a Palatului Administrativ din Resita, a avut loc o sedinta ... citeste toata stirea