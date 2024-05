Romeo Dunca: "Nu pot ei sa dea in mine cat pot eu duce!"

CARAS-SEVERIN - Dupa patru ani in fruntea Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca mai are nevoie de inca un mandat ca sa realizeze tot ce si-a propus: ridicarea judetului din groapa in care era lasat de PSD in 2020. Primii patru ani au fost de facut curatenie dupa gunoiul lasat de fostii conducatori ai Carasului. Iar urmatorii patru ar fi pentru prosperitate.Romeo Dunca este hotarat sa redea judetul celor carora li se cuvine, oamenilor din Banatul Montan. Daca, prin absurd, PSD ar ... citește toată știrea