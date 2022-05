Romeo Dunca: Te-am pacalit, nu ma poti inregistra! Te caut, te gasesc si sa vezi ce bataie iti dau!

Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin a dat buzna in redactia Express de Banat, amenintand cu acte de violenta!Astazi, 3 mai, cand pe intreg globul e marcata Ziua Internationala a Presei, am ales sa dezvaluim inca o fata a lui Romeo Dunca, a omului care ocupa cea mai importanta functie politica si administrativa in Caras-Severin. Pentru ca nu am cedat presiunilor si amenintarilor cu sala de judecata, unde pretinde daune imense pentru ca i-am fi sifonat noi imaginea, nu propriile ... citeste toata stirea