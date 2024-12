Romeo Dunca: Vreau sa ma chinui din nou pentru caraseni!

RESIEsA - Romeo Dunca vrea sa revina in politica pentru caraseni, sa se chinuie din nou pentru a le face romanilor legi bune si sa aminteasca celor din Parlament ca oamenii cinstiti trebuie respectati!"Am votat pentru o conducere responsabila a patriei noastre. Am intarziat un pic si imi cer scuze, dar am fost pe Nedeia. De cand nu mai am treaba cu politica imi traiesc si eu viata. Nici nu stiu de ce m-am agitat inainte, pentru ca viata in privat a fost mult mai placuta pentru mine. M-am ... citește toată știrea