Rujan: Am facut dreptate militarilor rezervisti!

CARAS-SEVERIN - Deputatul liberal carasean vorbeste despre eliminarea inechitatilor din sistemul pensiilor militare!"Astazi (29 octombrie - n.r.) am votat legea! Promisiune indeplinita: eliminam inechitatile din sistemul pensiilor militare! Asa cum am promis in numeroasele discutii pe care le-am avut cu militarii rezervisti, ca secretar al Comisiei de Aparare si ... citește toată știrea