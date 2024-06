Rujan: Impreuna facem din promisiuni fapte!

CARANSEBES - Candidatul liberalilor pentru Primaria Caransebes si-a prezentat viziunea pentru dezvoltarea municipiului, fundamentata pe sapte piloni!"Dragi cetateni, doresc sa va prezint planul meu de administratie, construit impreuna cu echipa de consilieri, pentru dezvoltarea Caransebesului, in perioada 2024-2028. Iar dupa 9 Iunie sa incepem sa il punem in aplicare, impreuna. In 9 Iunie votati o administratie transparenta care pune cetateanul pe primul loc! (...) Intre oameni este locul meu! ... citește toată știrea