Rujan: Pensionarii militari merita respect!

CARAS-SEVERIN - In calitate de secretar al comisiei pentru Aparare si Siguranta Nationala, deputatul liberal face apel la reprezentantii PSD sa nu-si bata joc de pensionarii militari!"Pensionarii militari care au slujit tara merita respect! Din pacate, reprezentantii PSD din Biroul Permanent al Camerei Deputatilor se opun dezbaterii in procedura de urgenta a proiectului depus de PNL care prevede actualizarea in mod permanent a pensiilor militare si indexarii lor cu solda de grad. Pensionarii ... citește toată știrea