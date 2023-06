CARAS-SEVERIN - Daca la Resita viiturile nu mai surprind pe nimeni, in alte parti apele isi vad linistite de... curs. Scriem asta dupa dialogurile purtate cu primarii mai multor comune aflate in zone din judet, unde anii trecuti apele ieseau din matca la ploi mai serioase. Acum insa, apele au trecut fara efecte serioase, cel putin la nivelul localitatilor cu ai caror primari am discutat!Pagubele cele mai insemnate in localitatile in cauza au fost o casa inundata de ape si o portiune de drum ... citeste toata stirea