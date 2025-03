S-a mai dezmortit miscarea naturala, in ianuarie

CARAS-SEVERIN - Numarul nasterilor, chiar daca a scazut fata de ianuarie 2024, a crescut usor fata de luna decembrie. La nivel national, vorbim despre 12.755 nascutii-vii in prima luna a anului curent, fata de 13.743 (-7,2%) in ianuarie 2024 si 11.937 (+6,9%) in decembrie 2024!In judet, potrivit datelor referitoare la Miscarea naturala a populatiei, publicate, vineri, de INS, cresterea numarului nasterilor din ianuarie 2025 fata de decembrie 2024, a fost de +7,2% (de la 111 la 119), iar ... citește toată știrea