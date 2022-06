S-a tras linie la TAKE OFF Caransebes

CARANSEBES - La finalul celor trei zile de festival, organizatorii au anuntat ca peste 10 mii de oameni au venit in weekend pe aeroportul din Caransebes pentru a se simti bine la concerte, astfel ca evenimentul va fi organizat si in 2023!Cei peste 10 mii de participanti au venit sa-i vada pe Delia, Macanache, Vita de Vie, Maximilian, Phaser, John Trend, K-Lu, atmosfera fiind intretinuta pe o a doua scena de mai multi DJ din zona de vest a tarii."Prima editie TAKE OFF Caransebes ne-a ... citeste toata stirea